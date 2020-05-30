ارتفاع جماعي للعملات الأكثر تداولا في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 02:39 مساء

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية، اليوم السبت، مقارنة بما سجلته السبت الماضي، آخر يوم تعاملات قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك.

وزاد سعر صرف الدولار إلى 6.11 دينار من 5.92 دينار، واليورو إلى 6.76 دينار من 6.46 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 7.50 دينار من 7.18 دينار، حسب صفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما صعد سعر صرف الليرة التركية إلى 0.89 دينار من 0.87 دينار، والدينار التونسي إلى 2.11 دينار من 2.04 دينار.

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