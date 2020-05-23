السوق الموازية: العملات الدولية تنهي تعاملات رمضان على انخفاض أمام الدينار

أنهت العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية تعاملاتها خلال شهر رمضان على انخفاض أمام الدينار الليبي، وذلك قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ غدًا الأحد.

فقد تراجع سعر صرف الدولار إلى 5.92 دينار، بفارق 4 قروش عما سجله أول من أمس حين بلغ 5.96 دينار .

وكذلك انخفض سعر صرف كل من العملتين الأوروبية والبريطانية، إذ سجل اليورو 6.46 دينار اليوم، مقابل 6.50 دينار الخميس، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 7.18 دينار مقابل 7.25 دينار.

كما تراجعت الليرة التركية إلى 0.87 دينار مقابل 0.88 دينار، والدينار التونسي إلى 2.04 دينار مقابل 2.07 دينار.