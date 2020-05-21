مؤسسة النفط توفر مستلزمات وقاية للطاقم الطبي بقسم العزل في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 09:14 صباحا
مساعدات طبية مقدمة من مؤسسة النفط إلى قسم العزل في زليتن، 21 مايو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

قدمت المؤسسة الوطنية للنفط مستلزمات للوقاية الشخصية إلى الطاقم الطبي بقسم العزل في بلدية زليتن.

يأتي ذلك ضمن الدعم الذي توفره المؤسسة للمرافق الصحية من أجل مواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان بلدية زليتن على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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وفي 11 مايو الجاري، سلمت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، أدوية ومستلزمات طبية لمجمع عيادات سوق الثلاثاء في زليتن.

وسبق أن أعربت اللجنة عن خشيتها من «تضاعف معاناة الأسر المتضررة جراء النزاع في ليبيا نتيجة الفيروس» مشيرة إلى أن «مئات الآلاف من الليبيين يقعون تحت وطأة نزاع محتدم بينما يمثُل أمامهم خطر تفشي الوباء، الذي يهدد بإضعاف المنظومة الصحية الهشة في البلاد».

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