أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في مناطق وسط البلاد

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تتأتر مناطق شمال غرب ليبيا بامتداد مرتفع جوي يعمل على اعتدال درجات الحرارة، التي تسجل انخفاضا ملحوظا ويستمر يوم الغد الجمعة، إذ تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية، في حين تبدأ في الارتفاع مجددا يوم السبت المقبل.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تأثر مناطق وسط البلاد بامتداد لمنخفض جوي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح بين 34 و40 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 على الجبل الأخضر، بينما يبقى الطقس مستقرا نسبيا على غالبية مناطق الجنوب، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 34 و39 درجة مئوية، كما تصل إلى 41 درجة مئوية على غدامس.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية على رأس اجدير حتى مصراتة، وبين 30 و35 على مناطق الدواخل وجبل نفوسة وسرت.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على الجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و37 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية بوجه عام، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و37 درجة مئوية.