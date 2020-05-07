أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في مناطق وسط البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 11:30 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تتأتر مناطق شمال غرب ليبيا بامتداد مرتفع جوي يعمل على اعتدال درجات الحرارة، التي تسجل انخفاضا ملحوظا ويستمر يوم الغد الجمعة، إذ تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية، في حين تبدأ في الارتفاع مجددا يوم السبت المقبل.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تأثر مناطق وسط البلاد بامتداد لمنخفض جوي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح بين 34 و40 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 على الجبل الأخضر، بينما يبقى الطقس مستقرا نسبيا على غالبية مناطق الجنوب، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 34 و39 درجة مئوية، كما تصل إلى 41 درجة مئوية على غدامس.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية على رأس اجدير حتى مصراتة، وبين 30 و35 على مناطق الدواخل وجبل نفوسة وسرت.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على الجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و37 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية بوجه عام، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و37 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: مستشفى الهواري يكرم الطاقم الطبي بعد خروجه من الحجر الصحي
ليبيا
2073 وفاة إضافية بـ«كورونا» في أميركا والحصيلة تتخطى 73 ألفا
دولى
في خطاب مفتوح.. مجلس الدولة يوجه 6 دعوات إلى أهالي برقة للمحافظة على وحدة ليبيا
ليبيا
باشاغا يخطر النائب العام بمسوغات القبض على عضو ديوان المحاسبة رضا قرقاب
ليبيا
ترامب يعتبر أزمة فيروس كورونا «أسوأ» من «بيرل هاربور» واعتداءات 11 سبتمبر
دولى
وليامز ترحب بدعوة السراج وتؤكد استعداد البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي
ليبيا
الرئيس الصيني: السيطرة على «كورونا» ما زالت تواجه عدم تيقن كبيرا
دولى
إعلان حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
1.97 مليار دينار عائدات النفط خلال 4 أشهر.. و72 مليونا فقط في أبريل
ليبيا
1.67 مليار دولار عجز إيرادات النقد الأجنبي و«المركزي» يعوضه من الاحتياطي
ليبيا
بكين: بومبيو لا يملك أدلة على أن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني
دولى
ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مهم يفتح باب الأمل في التوصل لعلاج «كورونا»