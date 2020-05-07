«صحة الوفاق» تتسلم 13 جهاز فحص تكشف عن «كورونا» في 45 دقيقة

شعار وزارة الصحة في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

تسلمت وزارة الصحة في حكومة الوفاق 13 جهاز فحص متطورا من إنتاج شركة «سيفيد» الأميركية، وذلك ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس «كورونا المستجد».

واعتمدت هيئة الغذاء والدواء الأميركية تلك الأجهزة منذ مارس الماضي، إذ تتمكن من إجراء فحص لكشف وجود المرض من عدمه خلال 45 دقيقة، وأحيانا تستغرق بضع ساعات في أقصى تقدير، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

واستخدمت الولايات المتحدة تلك الأجهزة على نطاق واسع في مكافحة الفيروس، ما مكنها من إجراء أكثر من 100 ألف فحص يوميا لمواطنيها، وإلى الآن سجلت أكثر من مليون و200 إصابة بالفيروس.

كما أعلنت وزارة الصحة استقبال الشحنة التركية الثانية من المستلزمات الطبيّة الوقائية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة للفيروس، والتي وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي أمس.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم، تتمثل الإمدادات الطبية التي جرى شحنها على متن طائرة إيرباص تابعة للخطوط الليبية، في بدل عزل واقية وواقيات وجه ونظارات واقية وأقنعة وجه ذات استعمال واحد وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.