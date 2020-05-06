«صحة الوفاق»: وصول «الشحنة الثانية» من المستلزمات الطبيّة الوقائية من تركيا

وصول «الشحنة الثانية» من المستلزمات الطبيّة الوقائية من تركيا, 5 مايو 2020. (صحة الوفاق)

أعلن وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن وصول الشحنة الثانية من المستلزمات الطبيّة الوقائية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى مطار معيتيقة الدولي قادمة من تركيا.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تتمثل الإمدادات الطبية التي جرى شحنها على متن طائرة إيرباص A330 التابعة للخطوط الليبية، في بدل عزل واقية وواقيات وجه Face Shields ونظارات واقية PVC Goggles وأقنعة وجه ذات استعمال واحدDisposable Mask EO وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.

وصول طائرة إمدادات طبيّة من تركيا إلى مطار معيتيقة

فيما قال مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود إن وصول شحنة المستلزمات الوقائية مساء الثلاثاء من العاصمة التركية أنقرة، يأتي استمرارًا لتنفيذ الإجراءات الإضافية لتوفير الإمدادات الطبية، ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومساء الإثنين، وصلت إلى مطار معتيقة الدولي، طائرة إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وبحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق اليوم، فإن الطائرة إيرباص A330 التابعة للخطوط الليبية، وصلت بشحنة قادمة من تركيا من بدل عزل واقية وواقيات وجه Face Shields ونظارات واقية PVC Goggles وأقنعة وجه ذات استعمال واحدDisposable Mask EO وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.