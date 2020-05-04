«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من درنة إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها اليوم الإثنين وصباح الغد إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، عدا المنطقة من درنة إلى طبرق، إذ ستكون متوسطة، بينما تظهر شبورة مائية قبالة مصراتة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية على مصراتة.

- الرياح بحرية إلى شمالية شرقية، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.25 و1.25 متر.

- الرؤية جيدة، ودرجة الحرارة تصل إلى 19 درجة مئوية.

الساحل من سرت إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية إلى بحرية، سرعتها بين 15 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يصل إلى 2.25 متر على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة على الساحل من درنة إلى طبرق، ودرجة الحرارة 19 درجة مئوية.