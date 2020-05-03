برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يتولى صيانة إحدى مدارس سرت

مقر بلدية سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

بدأ برنامج الأمم المتحدة الانمائى UNDP، أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة اليرموك للتعليم الأساسى بمدينة سرت، والتى تعرضت لأضرار جسيمة جراء حرب تحرير سرت عام 2011، وحرب تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي عام 2016.

وقال مسؤول إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت إلى «بوابة الوسط»، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ينفذ أعمال الصيانة ضمن صندوق دعم الاستقرار فى ليبيا، وذلك بصيانة عدد كبير من المدارس التعليمية والمرافق الصحية بالبلدية مند أكثر من عامين وحتى الآن.

وأوضح أن شركة الفصول الأربعة للمقاولات العامة بسرت هى التى تقوم بأعمال الصيانة الشاملة للمؤسسة التعليمية الواقعة بمحلة خليج سرت والمكونة من طابقين يشملان 22 فصلا دراسيا ومرافق المدرسة، فضلا عن تنفيذ مظلة للطابور الصباحى وصيانة الملعب الرياضي إضافة إلى المرافق الصحية وأعمال تنفيذ وإعادة طلاء وتركيب الأبواب والنوافذ والترميمات فى بعض المبانى المدمرة للفصول الدراسية ،وأعمال كهربائية وسباكة ومواد صحية.

وأشار المصدر إلى أن تكلفة أعمال الصيانة الشاملة للمدرسة تصل إلى نحو 307 آلاف دولار، مضيفا أن مدة التنفيد 120 يوما بإشراف ومتابعة من مشروعات برنامج الأمم المتحدة الانمائى بسرت ومكتب مشروعات مراقبة تعليم سرت.