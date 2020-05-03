برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يتولى صيانة إحدى مدارس سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 03 مايو 2020, 01:49 صباحا
مقر بلدية سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

بدأ برنامج الأمم المتحدة الانمائى UNDP، أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة اليرموك للتعليم الأساسى بمدينة سرت، والتى تعرضت لأضرار جسيمة جراء حرب تحرير سرت عام 2011، وحرب تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي عام 2016.

وقال مسؤول إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت إلى «بوابة الوسط»، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ينفذ أعمال الصيانة ضمن صندوق دعم الاستقرار فى ليبيا، وذلك بصيانة عدد كبير من المدارس التعليمية والمرافق الصحية بالبلدية مند أكثر من عامين وحتى الآن.

وأوضح أن شركة الفصول الأربعة للمقاولات العامة بسرت هى التى تقوم بأعمال الصيانة الشاملة للمؤسسة التعليمية الواقعة بمحلة خليج سرت والمكونة من طابقين يشملان 22 فصلا دراسيا ومرافق المدرسة، فضلا عن تنفيذ مظلة للطابور الصباحى وصيانة الملعب الرياضي إضافة إلى المرافق الصحية وأعمال تنفيذ وإعادة طلاء وتركيب الأبواب والنوافذ والترميمات فى بعض المبانى المدمرة للفصول الدراسية ،وأعمال كهربائية وسباكة ومواد صحية.

وأشار المصدر إلى أن تكلفة أعمال الصيانة الشاملة للمدرسة تصل إلى نحو 307 آلاف دولار، مضيفا أن مدة التنفيد 120 يوما بإشراف ومتابعة من مشروعات برنامج الأمم المتحدة الانمائى بسرت ومكتب مشروعات مراقبة تعليم سرت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب «سعيد» بأنّ كيم جونغ-أون «عاد وبصحّة جيدة»
دولى
4 نصائح من «مكافحة الأمراض» تجنب المكفوفين الإصابة بـ«كورونا»
ليبيا
ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس «كورونا» في السعودية.. 1362 حالة خلال 24 ساعة
عربى
بطارية تعمل لأكثر من 1.6 مليون كيلومتر
سيارات
كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-أون
دولى
الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار رمديسفير لعلاج مرضى «كورونا»
دولى
مصر تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كورونا» وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 406
عربى
في مثل هذا اليوم رحل الكشاف الخلوق عبدالحميد عمران
ثقافة وفن
ترامب يربط انتشار «كورونا» بمختبر صيني ويتوعد بفرض رسوم على بكين
دولى
الخارجية الإماراتية: نتمسك بالحل السياسي في ليبيا عبر مسار مؤتمر برلين
ليبيا
عقيلة صالح: لا خلاف مع حفتر.. ومبادرتي تستند إلى الأعراف الاجتماعية
ليبيا
بيان العبيدات والمرابطين يتجاهل «التفويض» ويؤكد أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أهمية تنظيف الأسنان في مواجهة «كورونا»