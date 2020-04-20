فتح محطات وقود لتقديم الخدمة إلى المستثنين من قرار الحظر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 01:00 مساء
اجتماع لجنة أزمة الوقود، 20 أبريل 2020، (حكومة الوفاق)

قررت لجنة أزمة الوقود المشكلة من المجلس الرئاسي، منح الإذن بتشغيل بعض محطات الوقود بشكل يومي لتقديم خدماتها إلى سائقي مركبات الجهات التي استثنيت بقرار «الرئاسي» من حظر التجول من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

والأربعاء الماضي، أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد بحكومة الوفاق، تنفيذ حظر كلي ابتداءً من الجمعة الماضية ولمدة 10 أيام، واستثنت أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز من قرار الحظر.

وأكدت اللجنة منح الاستثناء لسيارات نقل أسطوانات الغاز والبضائع التي تتطلب الحركة في الشوارع بشكل يومي لتوفير خدماتها للمواطنين، مع الاستمرار في تزويد المرافق الخدمية بوقود الديزل بصورة طبيعية، حسب بيان إدارة الإعلام بحكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأحد بإدارة الدعم المركزي برئاسة العميد محمد فتح الله، حيث اتفق المجتمعون على تحديد عدد من محطات الوقود التي تقدم خدمات للمستهلكين في عدد من المناطق.

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