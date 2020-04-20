تسليم مستلزمات للكشف عن «كورونا» إلى 10 بلديات في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 12:25 مساء
جانب من مراسم تسليم «صحة الوفاق» مستلزمات طبية إلى عمداء 10 بلديات في الجنوب، 20 أبريل 2020، (حكومة الوفاق)

سلمت وزارة الصحة في حكومة الوفاق مستلزمات ومعدات طبية إلى عشر بلديات في المنطقة الجنوبية.

وتستخدم تلك المستلزمات في فحص عينات حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، حسب بيان إدارة التواصل في الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وتتضمن التجهيزات التي تسلمها العمداء أجهزة «PCR» ولوازم مخبرية ومستهلكات خاصة بإجراء فحص العينات، كما شملت التجهيزات أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية وأدوية ومعقمات والمستهلكات اليومية للمستشفيات.

وتسلم عمداء بلديات «الشويرف، مرادة، القطرون، الجفرة، بنت بيه، تراغن، غات، مرزق، سبها، الشاطئ» أيضا سيارات إسعاف جرى تخصيصها لتقديم خدمة «طبيبك في ييتك» وسيارات لتعقيم وتطهير الشوارع.

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حضر تلك الفعالية عضوا المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، وأحمد حمزة، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم وعمداء البلديات سالفة الذكر.

وأمس الأحد، سلمت «صحة الوفاق» المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ثلاثة أجهزة حديثة تستخدم لإجراء فحص PCR (فحص يجرى للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعدة فيروسات أخرى، سواء المرتبطة بالإنفلونزا أو حتى نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» والفيروسات المعوية، والفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي).

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