سبها تتسلم معدات لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 10:50 صباحا
المقر الرسمي المخصص للعزل الصحي بسبها، (أرشيفية: بوابة الوسط)

تسلمت بلدية سبها تجهيزات ومعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال عميد المجلس البلدي سبها الشاوش غربال إن تلك التجهيزات ستوجه لصالح مركز العزل في بيت طالبات البروكلي التابع لجامعة سبها.، حسب تصريحاته في مقطع فيديو منشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وجرى تجهيز بيت الطالبات خلال الأيام الماضية، بعد إتمام بعض الصيانات الخفيفة مثل الطلاء والإنارة الداخلية والتعقيم، كما تم تركيب معدات خاصة للعزل الصحي تتمثل فى عشرة أسرة عناية فائقة مركزة، وعشرين جهاز مراقبة مريض إلى جانب أجهزة شفط سوائل وتسعة أجهزة تنفس صناعي، إذ تصل سعة المقر ستين سريرا منها عشرة عناية.

وجهز المقر وفق مواصفات منظمة الصحة العالمية فى البروتوكولات العالمية لتجهيز الأماكن الخاصة بالعزل الصحي، فيما يخص جائحة فيروس كورونا، كما أن هناك طاقما طبيا متطوعا للعمل بهذا المقر، إذ وصل الآن عشرين عنصرا سيخضعون لتدريبات حول ملابس العزل والإجراءات الاحترازية الأخرى.

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لكن القائمين على المقر اشتكوا من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وعلى أمل توفير مولد كهربائي احتياطي، منوهين بأن تذبذب التيار الكهربائي يسبب عطلا فى هذه الأجهزة.

وأمس، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات التي سجلتها ليبيا بفيروس كورونا المستجد حتى الآن 51 حالة، بينهم وفاة واحدة.

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