بالصور: مراسم التسليم بين مجـلسي الإدارة بشركة سرت لإنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 08:49 مساء
مراسم التسليم بين مجـلسي الإدارة بشركة سرت لإنتاج النفط، 16 أبريل 2020. (صفحة الشركة بموقع فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، انتهاء مراسم التسليم والتسلم بين مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج النفط والغاز السابق ومجلس الإدارة الجديد.

وتأتي مراسم التسليم والتسلم، والتي جرت بالمقر الرئيسي لشركة سرت، بناءً على قرار الجمعية العمومية رقم 43 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وذلك بحضور عضو لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، وفق بيان منشور على صفحة مؤسسة النفط بموقع «فيسبوك».

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وأكد رئيس مجلس إدارة شركة سرت السابـق، ناجي محمـد احفـاف، استمـرار الدعم والبذل والعطاء في أي موقع من مواقع العمل بالقطاع، فيما قدم رئيس مجلس الإدارة الجديد مسعود سليمان موسى شكره لمجلس الإدارة السابق.

وكان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أصدر الثلاثاء الماضي، بصفته الجمعية العمومية لشركة سرت قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة. ويتكون مجلس إدارة الشركة الجديد من «مسعود سليمان موسى محمود رئيسًا، ومصطفى امحمد رمضان هماد، عضوًا لمجلس الإدارة للعمليات، ومحمد محمد علي فنتري، عضوًا لمجلس الإدارة المالية والموارد البشرية، وفائز سالم النعاس فائز، عضوًا لمجلس الإدارة للتصنيع والصيانة، وخالد جبالي محمد عيد، عضوًا لمجلس الإدارة للهندسة والمشروعات».

مراسم التسليم بين مجـلسي الإدارة بشركة سرت لإنتاج النفط، 16 أبريل 2020. (صفحة الشركة بموقع فيسبوك)
مراسم التسليم بين مجـلسي الإدارة بشركة سرت لإنتاج النفط، 16 أبريل 2020. (صفحة الشركة بموقع فيسبوك)
مراسم التسليم بين مجـلسي الإدارة بشركة سرت لإنتاج النفط، 16 أبريل 2020. (صفحة الشركة بموقع فيسبوك)
مراسم التسليم بين مجـلسي الإدارة بشركة سرت لإنتاج النفط، 16 أبريل 2020. (صفحة الشركة بموقع فيسبوك)
مراسم التسليم بين مجـلسي الإدارة بشركة سرت لإنتاج النفط، 16 أبريل 2020. (صفحة الشركة بموقع فيسبوك)
مراسم التسليم بين مجـلسي الإدارة بشركة سرت لإنتاج النفط، 16 أبريل 2020. (صفحة الشركة بموقع فيسبوك)
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