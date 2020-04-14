إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة «سرت لإنتاج النفط»

شعار شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بصفته الجمعية العمومية لشركة «سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز»، اليوم الثلاثاء، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.



وحسب القرار الذي حمل رقم 43 لسنة 2020 والمنشور على صفحة شركة «سرت» بموقع «فيسبوك»، يتكون مجلس إدارة الشركة الجديد من «مسعود سليمان موسى محمود رئيسًا، ومصطفى امحمد رمضان هماد، عضوًا لمجلس الإدارة للعمليات، ومحمد محمد علي فنتري، عضوًا لمجلس الإدارة المالية والموارد البشرية، وفائز سالم النعاس فائز، عضوًا لمجلس الإدارة للتصنيع والصيانة، وخالد جبالي محمد عيد، عضوًا لمجلس الإدارة للهندسة والمشروعات».

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كما تم تكليف كل من أشرف محمد العبار، ومحمد سعيد الشاعري، وأحمد إبراهيم البدري، لحضور وإتمام عملية التسليم والتسلم وتوثيقها بمحضر، وإحالتها إلى رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط للاعتماد يوم الخميس المقبل.