في الجمعية العمومية.. شركة سرت تستعرض أداء حقولها واحتياطاتها النفطية

فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت

عقدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الإثنين، اجتماع الجمعية العمومية للعام 2019، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله، أنشطة الشركة لعام 2019، وأداء الحقول واحتياطاتها النفطية ومعدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب للسنوات المقبل، ونشاط التكرير والتصنيع ومستهدفات وبرامج العام المقبل، وفق بيان نشرته مؤسسة النفط، اليوم الإثنين، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى الميزانية التشغيلية التقديرية المقترحة للعام المقبل، ومختلف المشاريع التي تعتزم الشركة تنفيذها لزيادة القدرة الإنتاجية للحقول الليبية، كما جرى الاستماع إلى تقرير هيئة المراقبة وما ورد به من ملاحظات والرد عليها.

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وأشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بالجهود الاستثنائية التي بذلها موظفو الشركة من أجل استمرار العمليات والنهوض بقطاع النفط والغاز، والتي تمثلت في زيادة معدلات الإنتاج من النفط الخام والغاز مقارنة بالعام الماضي، وذلك من خلال حفر الآبار التطويرية وإنجاز أعمال الصيانة للآبار والمعدات السطحية.

ولفت صنع الله، إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج تحويل الآبار المنتجة من الرفع بالغاز إلى المضخات لرفع الإنتاج، كما نوه إلى ضرورة الاهتمام ببرامج البيئة والاهتمام بالمرافق والبنية التحتية بمرسى البريقة، وإعطاء الأولوية لعنصر الشباب وإقحامه في جميع الأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها.

وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، في ظل تردي الأوضاع الأمنية بالبلاد، كما أشاد ببرنامج الدراسات المحلية لبناء القدرات الذاتية للعاملين بالشركة والتي تقوم بإعداده إدارة الهندسة النفطية.

من جهته، تطرق رئيس لجنة إدارة شركة سرت ناجي أحفاف، إلى الإنجازات التي تحققت هذا العام، وأهمها «زيادة إنتاج الشركة من النفط والغاز، وإعادة تشغيل مصنع الميثانول بمجهودات العناصر الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع مواكبة للتقنية في مجال الاتصالات»، موجها الشكر لمجلس إدارة المؤسسة على الدعم المادي والمعنوي الذي تلقته الشركة منه، والذي ساهم في تحقيق هده الإنجازات .

وحضر الاجتماع، أعضاء مجلس إدارة مؤسسة النفط: أبو القاسم شنقير والعماري محمد العماري، وجاد الله العوكلي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الإدارة بالشركة "مسعود سليمان وعصام أبو حجر وعبدالله طاهر وعبدالسلام الجابري"، والمدراء العامون ومدراء الإدارات المختصة من المؤسسة والشركة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت

فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت

فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت