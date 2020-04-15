الحاسي يعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ«كورونا» لليوم السابع

نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، لليوم السابع على التوالي.

وأكد الحاسي في الإيجاز الصحفي عن الوضع الوبائي في البلاد، اليوم الأربعاء، أن الوضع الوبائي المحلي لا يزال جيدًا، وأن جميع نقاط الرصد مفعلة.

وبهذا الإعلان، يستقر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، عند 35 إصابة بينها حالة وفاة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، فيما تماثل 9 أشخاص للشفاء.