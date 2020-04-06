السراج والمشري يبحثان تطورات العمليات العسكرية وجهود مكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 09:44 مساء
السراج والمشري خلال لقائمها بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، آخر تطورات العمليات العسكرية بضواحي العاصمة طرابلس ومحيط مدينة سرت، وجهود مكافحة وباء «كورونا» المستجد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن لقاء السراج والمشري الذي عقد اليوم الاثنين، ناقش «آخر تطورات العمليات العسكرية لصد العدوان على العاصمة طرابلس وضواحيها ومحيط مدينة سرت، وتقديم الدعم الكامل لرجال الجيش والقوة المساندة لدحر هذا العدوان وإنهائه بشكل كامل».

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس تطرق أيضا إلى ملف مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتدابير المتخذة للحد من انتشاره في ليبيا والوقاية منه، وكذلك وضع حلول لليبيين العالقين في الخارج بما يضمن سلامتهم وسلامة المجتمع عند قرار عودتهم.
 

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