حملة تعقيم داخل ديوان «تعليم الوفاق»

جانب من أعمال التعقيم في ديوان وزارة التعليم في حكومة الوفاق، 16 مارس 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

شهدت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، حملة تعقيم وتطهير لمبنى ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم الإثنين.

وشملت الحملة مداخل ومخارج المبنى، وكافة الأدوار والمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين، والمخازن وقاعات الاجتماعات ودورات المياه، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الوقائية التى أوصى بها المركز الوطني لمكافحة الأمراض لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

واليوم أصدر الوزير محمد عماري، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم ومركز مكافحة الأمراض لمراجعة الخطة الوقائية المعدة من المركز والخاصة بقطاع التعليم.

وعلقت الوزارة الدراسة لمدة أسبوعين في المؤسسات التعليمية كافة بجميع مراحلها، الأساسية والثانوية والجامعية، بدءا من أمس الأحد، كإجراء احترازي ضمن حزمة إجراءات تتخذها الحكومة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.