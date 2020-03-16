حملة تعقيم داخل ديوان «تعليم الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 11:59 صباحا
جانب من أعمال التعقيم في ديوان وزارة التعليم في حكومة الوفاق، 16 مارس 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

شهدت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، حملة تعقيم وتطهير لمبنى ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم الإثنين.

وشملت الحملة مداخل ومخارج المبنى، وكافة الأدوار والمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين، والمخازن وقاعات الاجتماعات ودورات المياه، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الوقائية التى أوصى بها المركز الوطني لمكافحة الأمراض لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

واليوم أصدر الوزير محمد عماري، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم ومركز مكافحة الأمراض لمراجعة الخطة الوقائية المعدة من المركز والخاصة بقطاع التعليم.

وعلقت الوزارة الدراسة لمدة أسبوعين في المؤسسات التعليمية كافة بجميع مراحلها، الأساسية والثانوية والجامعية، بدءا من أمس الأحد، كإجراء احترازي ضمن حزمة إجراءات تتخذها الحكومة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوضى في مطارات أميركية نتيجة فحوص «كورونا» للعائدين من أوروبا
اقتصاد
رئيس تشاد: بلقنة ليبيا خطر نشهد حدوثه
ليبيا
«يويفا» يدرس كيفية استكمال الدوريات الأوروبية المؤجلة
رياضة عالمية
الحسم الثلاثاء.. «يويفا» يطرح خطة لاستكمال دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
إيطاليا: 368 وفاة جديدة بكورونا في عدد قياسي خلال 24 ساعة
دولى
لمواجهة «كورونا».. كريستيانو رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات مجانية
رياضة عالمية
«يونيسف»: خمسة ملايين طفل ولدوا أثناء النزاع في سورية ومليون في دول الجوار
دولى
ليبيا تواجه «كوفيد 19»: وقف الدراسة وإغلاق المنافذ ومنع التجمعات وتخصيص نصف ...
ليبيا
الحرب السورية تبدأ عامها العاشر والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر
عربى
الكويت تغلق المجمعات التجارية ومراكز التسوق لاحتواء «كورونا»
عربى
وزير اقتصاد «الموقتة» يطالب المواطنين بعدم تخزين السلع.. ويؤكد: كورونا «تصفية ...
ليبيا
وباء كورونا يحول مدريد الإسبانية إلى مدينة أشباح كغيرها من المدن الأوروبية
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الرئاسي» يطالب «المركزي» باستئناف بيع النقد الأجنبي بالرسم المعتمد