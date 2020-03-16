تشكيل لجنة مشتركة بين «تعليم الوفاق» و«مكافحة الأمراض»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 10:30 صباحا
وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري زايد. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري، اليوم الإثنين، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض لمراجعة الخطة الوقائية المعدة من المركز والخاصة بقطاع التعليم.

وتضمن القرار رقم 116 للعام 2020، أن تشمل اللجنة ثلاثة ممثلين عن المركز هم علي بن حسين وفوزية الترهوني وأمينة الحميدي، إضافة إلى اثنين من الوزارة هما مدير إدارة الدعم والإرشاد النفسي ومندوب عن مكتب التواصل والإعلام، حسب صورة القرار المنشورة على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلقت الوزارة الدراسة لمدة أسبوعين في المؤسسات التعليمية كافة بجميع مراحلها، الأساسية والثانوية والجامعية، بدءا من أمس الأحد، كإجراء احترازي ضمن حزمة إجراءات تتخذها الحكومة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

كما وجه عماري بعقد اتفاقية شراكة وتعاون مع قناة ليبيا الأحرار وشركة المدار الجديد، لبث دروس تعليمية لتلاميذ وطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وتدشين منصات إلكترونية لتقديم خدمة التعلم عن بُعد.

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