«أجوكو» تبحث مع «شلمبرجير» إنشاء مركز تدريب نفطي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 فبراير 2020, 10:40 صباحا
اجتماع مسؤولي «الخليج العربي» مع نظرائهم في شركة «شلمبرجير»، 23 فبراير 2020، (أجوكو)

بحثت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» مع شركة «شلمبرجير» استئناف الدعم الأكاديمي لجامعة بنغازي، الذي توقف منذ العام 2014، وإنشاء مركز تدريب وتطوير نفطي متخصص من «شلمبرجير» في المدينة.

جاء ذلك خلال لقاء بين مسؤولي الشركتين، تناول أيضًا مشاركة «شلمبرجير» في مجال تطوير الحقول غير المطورة، خاصة في معدات الإنتاج المبكر، حسب بيان «أجوكو» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وناقش الطرفان تغطية متطلبات الحفر وصيانة الآبار حسب خطة «أجوكو»، وتعزيز التعاون بين الشركتين مستقبلًا.

واستعرض الاجتماع الخدمات التي تقدمها «شلمبرجير» فيما يتعلق بالتقنيات النفطية المستخدمة في مجال إدارة المكامن وهندسة الإنتاج والحفر، التي تساهم في المحافظة على الإنتاج وزيادته.

يذكر أن «شلمبرجير» من أوائل الشركات التي استأنفت نشاطها مع شركة الخليج العربي للنفط، التي تسعى إلى نقل ورشة صيانة المضخات التابعة لشركة «شلمبرجير» إلى حقل 103 بمنطقة الواحات.

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