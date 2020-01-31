مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات غير القانونية لمنشآتنا تخطت عتبة الـ622 مليون دولار

مقر المؤسسة الوطنية للنفط.

دعت المؤسسة الوطنية للنفط الجهات المسؤولة عن الإقفالات غير القانونية لمنشآتها إلى إنهائها والسماح لها باستئناف عملياتها فورًا؛ محذرة من مزيد الخسائر جراء الهبوط الحاد لإنتاج الخام.

وقالت المؤسسة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إن إجمالى قيمة الخسائر منذ بداية هذا الإقفالات غير القانونية وصل إلى 622 مليونًا و80 ألفًا و32 دورًا.

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وأوضحت المؤسسة أن الوقود لا يزال متوافرًا بكميات كافية في المناطق الوسطى والشرقية، حيث تواصل سفن تزويد هذه المناطق بالخام، فيما تعاني المستودعات في المناطق الغربية والجنوبية من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

ونشرت مؤسسة النفط على صفحتها بموقع «فيسبوك» أحدث الأرقام المتعلقة بمستودعات المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية، إضافة إلى الشحنات القادمة، وذلك حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع على مدى توافر القود في مناطقهم.