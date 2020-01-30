مؤسسة النفط: أكثر من 562 مليون دولار إجمالي خسائر الإقفالات غير القانونية

مقر المؤسسة الوطنية للنفط. (أرشيفية: الإنترنت).

جددت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، دعوتها إلى إنهاء الإقفالات غير القانونية والسماح باستئناف عمليات الإنتاج فورًا، محذرة من مزيد الخسائر نتيجة لتلك الإقفالات.

وقالت المؤسسة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن إجمالي قيمة الخسائر من بداية عملية الإقفال غير القانونية حتى أمس الثلاثاء، وصل إلى 562 مليونًا و323 ألفًا و991 دولارًا، وذلك بعدما هبط الإنتاج إلى 288 ألفًا و181 برميلًا في اليوم.

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وأوضحت المؤسسة أن الوقود لايزال متوافرًا بكميات كافية في المناطق الوسطى والشرقية، حيث تواصل السفن تزويد هذه المناطق بالوقود، لكنها أشارت إلى أن المستودعات في المناطق الغربية والجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات جراء تردي الأوضاع الأمنية.

ونشرت المؤسسة على صفحتها بموقع «فيسبوك» أحدث الأرقام المتعلقة بمستودعات المناطق والوسطي والشرقية والجنوبية، إضافة إلى الشحنات القادمة، وذلك في إطار حرصها على إطلاع المواطنين على مدى توفر الوقود في مناطقهم.



وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في 18 يناير الجاري حالة «القوة القاهرة»، وذلك في أعقاب «القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة»، وذلك في وقت توالت فيه الإدانات الدولية لهذه الإقفالات غير القانونية.