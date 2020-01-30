مؤسسة النفط: أكثر من 562 مليون دولار إجمالي خسائر الإقفالات غير القانونية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 12:00 صباحا
مقر المؤسسة الوطنية للنفط. (أرشيفية: الإنترنت).

جددت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، دعوتها إلى إنهاء الإقفالات غير القانونية والسماح باستئناف عمليات الإنتاج فورًا، محذرة من مزيد الخسائر نتيجة لتلك الإقفالات.

وقالت المؤسسة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن إجمالي قيمة الخسائر من بداية عملية الإقفال غير القانونية حتى أمس الثلاثاء، وصل إلى 562 مليونًا و323 ألفًا و991 دولارًا، وذلك بعدما هبط الإنتاج إلى 288 ألفًا و181 برميلًا في اليوم.

اقرأ أيضا صنع الله: مؤسسة النفط تعلن إيراداتها «بالقرش» ونحذر المؤسسات المالية من عدم الإفصاح

وأوضحت المؤسسة أن الوقود لايزال متوافرًا بكميات كافية في المناطق الوسطى والشرقية، حيث تواصل السفن تزويد هذه المناطق بالوقود، لكنها أشارت إلى أن المستودعات في المناطق الغربية والجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات جراء تردي الأوضاع الأمنية.

ونشرت المؤسسة على صفحتها بموقع «فيسبوك» أحدث الأرقام المتعلقة بمستودعات المناطق والوسطي والشرقية والجنوبية، إضافة إلى الشحنات القادمة، وذلك في إطار حرصها على إطلاع المواطنين على مدى توفر الوقود في مناطقهم.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في 18 يناير الجاري حالة «القوة القاهرة»، وذلك في أعقاب «القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة»، وذلك في وقت توالت فيه الإدانات الدولية لهذه الإقفالات غير القانونية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهند تحذر من إلحاق الهزيمة بباكستان في غضون 10 أيام
دولى
إعجاب دولي وعربي بالملاكمة الليبية بعد انقطاع 30 عاما
رياضة محلية
مواطن في شحات يسلم قطعة أثرية تعود إلى العصر الروماني
ليبيا
تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات
عربى
البيت الأبيض ينشر خارطة للحدود المقترحة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية
دولى
فوزي النويري: طالبنا البعثة الأممية بإعادة النظر في عدد «النواب» بالمسار السياسي
ليبيا
مستشار الأمن القومي الأميركي السابق أبدى قلقا إزاء خدمات قدمها ترامب لقادة ...
دولى
أول صورة لفيروس «كورونا» استخرج من إحدى ضحاياه بالصين
دولى
إشادة واسعة بـ«النصر» بعد التأهل الأفريقي
رياضة محلية
البعثة الأممية توصي بصرف تعويضات لضحايا غارتي «مباني الضمان» في تاجوراء
ليبيا
وفاة الناشطة التونسية البارزة لينا بن مهني صاحبة مدونة «بنيّة تونسية»
دولى
السنكي يصطحب «ملكٌ ورجال» إلى معرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«خارجية الوفاق» تطلب من الليبيين عدم السفر إلى الصين إلا للضرورة القصوى