ضبط شخص يبيع مواد مُسكرة في منطقة المساكن ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 12:03 صباحا
ضبط شخص يبيع مواد مُسكرة في منطقة المساكن, 26 يناير 2020 (مديرية أمن بنغازي)

تمكنت قوات قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي، من ضبط شخص في منطقة المساكن نظرا لمزاولته بيع المواد المُسكرة في المنطقة.

وبحسب بيان لمديرية أمن بنغازي الأحد، وردت عدة شكاوي من المواطنين لدى قسم شرطة النجـدة حول قيام اشخاص متخذين من دائرة منطقة المساكن مسرحاً لمزاولة بيع المواد المُسكرة، فتم تكليف وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجـدة للتحري وبتأكيد صحة المعلومات وبتحديد مكان مزاولة النشاط الإجرامى والشخص القائم عليه وعقب أخذ الأذن لمداهمة المكان، تم ضبط الشخص وتحريز كامل الكميات المضبوطة.

ولفت البيان إلى عرض المتهم على العدالة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النصر ينتزع بطاقة التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية بالفوز على دجوليبا
رياضة محلية
مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في تحطم مروحية
رياضة عالمية
رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأميركي يتهم ترامب بتهديده على «تويتر»
دولى
توقف الملاحة الجوية في طرابلس يبعد ليبيا عن الأولمبياد الأفريقي الخاص
رياضة محلية
صعود الدولار في السوق الموازية
ليبيا
قائمة بأسماء الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا وعدد الإصابات والوفيات
دولى
«تعليم الوفاق» تستطلع مخاوف طلاب الثانوية العامة في جلسة حوارية
ليبيا
بيان هام لمؤسسة النفط يرصد آثار إقفال موانئ التصدير على إنتاج الخام والمشتقات ...
ليبيا
الخمسي: لهذا السبب سيرتبك منتخب ليبيا
رياضة محلية
فيديو: الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس «كورونا»
دولى
غسان سلامة: رصدنا 50 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار.. ومؤتمر برلين «لم يمنع» توريد ...
ليبيا
أبو عرابة: نحتاج إلى دعم الدولة.. ولا إعمار لتاورغاء دون أهلها وشبابها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاصيل الأيام الأخيرة في المملكة المتحدة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي