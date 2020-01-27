ضبط شخص يبيع مواد مُسكرة في منطقة المساكن ببنغازي

ضبط شخص يبيع مواد مُسكرة في منطقة المساكن, 26 يناير 2020 (مديرية أمن بنغازي)

تمكنت قوات قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي، من ضبط شخص في منطقة المساكن نظرا لمزاولته بيع المواد المُسكرة في المنطقة.

وبحسب بيان لمديرية أمن بنغازي الأحد، وردت عدة شكاوي من المواطنين لدى قسم شرطة النجـدة حول قيام اشخاص متخذين من دائرة منطقة المساكن مسرحاً لمزاولة بيع المواد المُسكرة، فتم تكليف وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجـدة للتحري وبتأكيد صحة المعلومات وبتحديد مكان مزاولة النشاط الإجرامى والشخص القائم عليه وعقب أخذ الأذن لمداهمة المكان، تم ضبط الشخص وتحريز كامل الكميات المضبوطة.

ولفت البيان إلى عرض المتهم على العدالة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.