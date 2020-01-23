السراج والمشري يتفقان على استئناف الملاحة في مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 02:30 مساء
اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، 23 يناير 2020، (مجلس الدولة)

اتفق رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على استئناف الملاحة في مطار معيتيقة الدولي، لاعتماد المواطنين عليه في التنقل وقضاء الاحتياجات الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع الطرفين لمناقشة «تعطيل حركة الملاحة في المطار، والتهديدات باستهداف الطيران المدني»، حسب بيان مجلس الدولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وحمل البيان «المسؤولين عن تلك التهديدات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس الأمن الدولي وجميع المنظمات الدولية ذات العلاقة مسؤولية أي مخاطر وحوادث تنتج عن افتتاح المطار».

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وأمس أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس «بالكامل»، لافتا إلى أن منطقة الحظر تبدأ من أسفل غريان إلى جنوب شرق ترهونة، وصولا إلى شاطئ البحر، وتضم بذلك مطار معيتيقة.

وقال المسماري في بيان على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه «سيتم استهداف أي طائرة مدنية أو عسكرية تخرج من مطار معيتيقة»، مضيفا أن حديثه هو «التحذير الأخير».

يذكر أن المسماري أعلن في نوفمبر الماضي فرض حظر جوي «فوق منطقة العمليات في طرابلس وحولها»، لتشمل سبعة مواقع هي: منطقة المايا ومصنع القماس والكلية العسكرية بنات ومزرعة النعام وغرب منطقة القربولي ومنحى الطريق ومفترق الطرق، واستثنى مطار معيتيقة من الحظر «نظرا لأهميته الإنسانية»، قبل أن يعود ويعلن في 8 يناير الجاري توسيع منطقة الحظر الجوي المعلن عنها سابقا لتشمل المطار.

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