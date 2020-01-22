للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. مطار معيتيقة يعلن تعليق رحلاته

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، اليوم الأربعاء، تعليق الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر، ونقـل الرحلات لمطار مصراتة الدولي اعتبارًا من غد الخميس.

وكانت إدارة المطار أعلنت في وقت سابق اليوم عن «تعليق الرحلات به لحين إشعار آخر؛ نتيجة لتعرضه لعدة قذائف عشوائية»، وذلك قبل أن تعود وتؤكد أن الشركات الناقلة ستباشر إجراءات رحلاتها المجدولة مع مراعاة التأخير في المواعيد الخارج عن الإرادة.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، أن قوات القيادة العامة قصفت المطار بستة صواريخ غراد، مشيرًا إلى أن هذا القصف «خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار، كما يهدد حركة الملاحة الجوية».