صعود الدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 12:04 مساء

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار لليبي في ختام تعاملات الأسبوع.‏

وصعدت العملة الأميركية بفارق قرشين اثنين، مسجلة 4.25 دينار الخميس، مقابل 4.23 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزادت اليورو إلى 4.69 دينار مقارنة 4.66 دينار أمس بفارق ثلاثة قروش، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بفارق ستة قروش مسجلا 5.52 دينار مقابل 5.46 دينار أمس.

وسجلت الليرة التركية ارتفاعا طفيفا بفارق قرش واحد، مسجلة 0.72 دينار مقابل 0.71 دينار في ختام تعاملات أمس، فيما صعد الدينار التونسي بفارق قرشين اثنين ليسجل 1.51 دينار مقابل 1.49 دينار أمس.

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