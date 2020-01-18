بلدية سبها: توزيع الوقود في عدد من محطات المدينة

محطة وقود في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت بلدية سبها عن توزيع الوقود والمشتقات النفطية في عدد من المحطات في المدينة اليوم السبت، بداية من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.

وأوضحت أن شركة «المتنامية» لتوزيع الوقود، ستوفر البنزين في المحطات الآتية: محطة اخشوم الخيل طريق المعهد العالي محلة الجديد ( كيلو 7 ) ومحطة الامان التام بقرب من الجامع البركة، ومحطة المسافر التام بطريق الشريط الأخضر.

وعانت سبها لفترات طويلة من نقص الوقود سواء في المنازل أو المحال التجارية، وتم تشكيل لجنة لإدارة ومتابعة أزمة الوقود بالبلدية للعمل على مواجهة العجز، بعد أن عانى المواطنون من الانتظار والوقوف لساعات أمام محطات تزويد الوقود الذي كان يباع في السوق السوداء بأسعار عالية للغاية.