بلدية سبها: توزيع الوقود في عدد من محطات المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 09:47 صباحا
محطة وقود في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت بلدية سبها عن توزيع الوقود والمشتقات النفطية في عدد من المحطات في المدينة اليوم السبت، بداية من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.

وأوضحت أن شركة «المتنامية» لتوزيع الوقود، ستوفر البنزين في المحطات الآتية: محطة اخشوم الخيل طريق المعهد العالي محلة الجديد ( كيلو 7 ) ومحطة الامان التام بقرب من الجامع البركة، ومحطة المسافر التام بطريق الشريط الأخضر.

وعانت سبها لفترات طويلة من نقص الوقود سواء في المنازل أو المحال التجارية، وتم تشكيل لجنة لإدارة ومتابعة أزمة الوقود بالبلدية للعمل على مواجهة العجز، بعد أن عانى المواطنون من الانتظار والوقوف لساعات أمام محطات تزويد الوقود الذي كان يباع في السوق السوداء بأسعار عالية للغاية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ولادة 4 توائم بمستشفى الجلاء في طرابلس‎
ليبيا
«يونيسف»: عشرات الآلاف من الأطفال في ليبيا معرضون للخطر جراء النزاع
ليبيا
«ألفابت» تنضم إلى «آبل» و«مايكروسوفت» وتبلغ عتبة الـ«تريليون» دولار
اقتصاد
عميد بلدية تازربو لـ«الوسط»: نقص الأطباء والمعلمين أبرز مشكلاتنا
ليبيا
توقعات بمعدل نمو ضعيف في ليبيا خلال 2020
ليبيا
تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس غامض في الصين
دولى
بعد هجوم حاد من نواب تونسيين.. الغنوشي: زيارة تركيا بحثا عن السلام في ليبيا لا ...
ليبيا
«فرانس برس»: الولايات المتحدة تعلن أن الإمارات ستتحمل كلفة جناحها في «إكسبو دبي»
اقتصاد
التكتل الفيدرالي: حل الأزمة الليبية يبدأ بالعودة لدستور الاستقلال
ليبيا
في العدد 217 من جريدة «الوسط»: برلين تعيد الملف الليبي إلى البيت الأوروبي.. ...
ليبيا
ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني يوقعان اتفاقا تجاريا «تاريخيا»
دولى
الادعاء على زوج نانسي عجرم في قضية قتل رجل تسلل إلى منزلهما
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بـ14.6 مليون طفل.. أقل معدّل ولادات في الصين منذ 70 عاما