إردوغان: جنودنا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان أن وحدات من الجيش التركي بدأت بالفعل في التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن أنقرة لا تقيم وزنا للإدانة السعودية بشأن التدخل التركي في ليبيا، وفق ما نقلته وكالة «الأناضول» مساء اليوم الأحد.

وقال إردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»، «جنودنا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي»، مضيفا أن «مهمة جنودنا هناك هي التنسيق (...) جنودنا ينتشرون تدريجاً»، وفق وكالة «فرانس برس».

«الخارجية السعودية»: المملكة ترفض وتدين التصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي

وأكد إردوغان أن هدف تركيا ليس «القتال» بل «دعم الحكومة الشرعية وتجنّب مأساة انسانية».

فيما رفض انتقادات السعودية التي نددت الأحد بقرار البرلمان التركي، وقال «نرفض إدانتهم ولا نأخذها في الاعتبار».