«الخارجية السعودية»: المملكة ترفض وتدين التصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي

نددت المملكة العربية السعودية، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وقالت إنها «تعتبر ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا».

وأعربت المملكة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» فجر الأحد، عن «رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي»، واعتبرت ذلك «تقويضاً للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م».

وأكد بيان الخارجية السعودية «أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية».