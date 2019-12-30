«أمن طرابلس» تطلب دعم مستشفى الخضراء لمستوصف الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 12:09 مساء
لقاء بين قيادات من «أمن طرابلس» ومدير مستشفى الخضراء، 30 ديسمبر 2019، (صفحة المديرية على فيسبوك)

زار عدد من قيادات مديري أمن طرابلس، اليوم الإثنين، مستشفى الخضراء، حيث التقوا مديرها الدكتور سالم أبوقصة، لبحث سبل دعم المستشفى لمستوصف الشرطة في العاصمة بالإمكانات الفنية.

وأعرب أبوقصة عن موافقته واستعداده لتقديم أي استشارات في هذا الخصوص، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تأتي تلك الزيارة بعد الجولة التي أجراها مدير أمن طرابلس العميد أسامة عويدان، أمس الأحد، في المقر الجديد لمستوصف الشرطة في منطقة الفرناج، الذي يتم تجهيزه لبدء العمل فيه بدلا عن المقر القديم، حيث أعرب عويدان عن ارتياحه للنسبة المنجزة من الأعمال مثنيا على «حرص العاملين وتفانيهم»، كما تفقد عويدان عددا من المنشآت الأمنية، ومنها قسم الخدمات ومركز شرطة غوط الشعال.

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