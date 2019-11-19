العثور على جثتين مجهولتي الهوية جنوب مدينة أجدابيا

متطوعو الهلال الأحمر رفقة الجهات الأمنية أثناء انتشال الجثث جنوب أجدابيا. (الإنترنت)

أبلغ مواطن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا عن وجود جثتين في أحد المواقع الصحراوية على بعد 80 كلم جنوب المدينة، حسب ما ذكرته وحدة الإعلام بالمديرية

وقالت وحدة الإعلام على صفحة المديرية على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أفاد رئيس وحدة التحقيق بقسم البحث الجنائي أجدابيا، النقيب محمد اذويب، بأنه بعد ورود المعلومات من أحد المواطنين عن وجود جثث مجهولة الهوية جنوب المدينة جرى على الفور إخطار النيابة العامة والهلال الأحمر بالخصوص.

وأضاف: «بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة تم التوجه إلى المكان المبلغ عنه وانتشال الجثث ونقلها وحفظها في مستشفى الشهيد امحمد المركزي التعليمي أجدابيا، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية مع الطبيب الشرعي».