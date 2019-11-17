جامعة بني وليد توضح حقيقة استئناف الدراسة اليوم

مقر جامعة بني وليد. (الإنترنت)

نفت جامعة بني وليد صحة الخبر الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي و وسائل إعلام في وقت سابق، بشأن استئناف الدراسةاليوم الأحد.



وقال مدير المكتب الاعلامي بالجامعة فرج الشقار لـ«بوابة الوسط» إن الخبر الذي نشر عار عن الصحة، مؤكدا أنه سيعلن موعد استئناف الدراسة من خلال الموقع الرسمي للجامعة عبر الفيس بوك ، منعا لما وصفه بالتضليل وتداول الأخبار الغير صحيحة.

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يشار الى أن هناك عدة أخبار تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي انتحلت صفة رئيس الجامعة الدكتور فرج الشندولي ، ورد فيه أن الجامعة قررت استئناف الدراسة اعتبارا من اليوم الأحد.

