إضراب عام وتعليق العمل بجامعة بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 07:13 مساء

دخلت نقابة أعضاء هيئة التدريس ونقابة الموظفين بجامعة بني وليد، منذ أمس الثلاثاء، في إضراب عام وأعلنتا تعليق العمل الإداري والدراسي بالجامعة ابتداء من الثلاثاء إلى حين إشعار آخر «بسبب تجاهل مجلس النواب والمؤسسات الحكومية لحقوق الموظفين» بحسب أحد العاملين بالجامعة.

ونظم عدد من الموظفين بجامعة بني وليد، الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية بمقر إدارة الجامعة طالبوا فيها باعتماد جدول المرتبات المعد من قبل النقابة العامة لموظفي الجامعات الليبية، والتأمين الصحي الشامل، وصرف مرتبات الموظفين الجدد.

ودعت نقابة الموظفين بجامعة بني وليد منتسبي النقابة إلى الدخول في إضراب عام عن العمل، أسوة بباقي الجامعات الليبية إلى حين الاستجابة لمطالب الموظفين بالجامعات الليبية.

وأكد أعضاء النقابتين، أنهم لا يساومون على حقوقهم وسيتخذون كافة الإجراءات وفق القوانين والمواثيق حتى يتم تنفيذ مطالبهم.

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