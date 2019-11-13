جامعة بني وليد تعلن استئناف الدراسة بجميع الكليات الأحد المقبل

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 08:54 مساء

أعلنت جامعة بني وليد، اليوم الأربعاء، استئناف الدراسة في جميع كليات الجامعة يوم الأحد المقبل الموافق 17 نوفمبر الجاري، بعد إيقافها بسبب إضراب أعضاء هيئة التدريس عن العمل.

وقال مدير مكتب الإعلام بجامعة بني وليد، فرج الشقار لـ«بوابة الوسط» إن مجلس إدارة الجامعة قرر اليوم استئناف الدراسة بجميع الكليات وبدء التسجيل وتجديد القيد للطلبة الجدد.

وذكر الشقار أن جامعة بني وليد« تتمسك بالمطالب العادلة للموظفين وأعضاء هيئة التدريس» التي تقدموا بها إلى كل من المجلس الرئاسي ووزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني خلال الأيام الماضية.

وطالبت جامعة بني وليد كافة عمداء الكليات ومديري الإدارات بضرورة وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل استئناف الدراسة مطلع الأسبوع المقبل.

ويأتي إعلان الجامعة استئناف الدراسة بعد إعلان عضو المجلس الرئاسي المكلف بمهام وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني محمد عماري انتهاء اعتصام المعلمين وانطلاق العام الدراسي بشكل فعلي الأحد المقبل.

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