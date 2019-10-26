«الرقابة على الأغذية» يرفض دخول شحنتي «ملبس» و«ويفر شوكولاتة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 أكتوبر 2019, 03:21 مساء
صورة مجمعة لعينة من المنتجات المرفوضة في ميناء مصراتة (مركز الرقابة على الأغذية)

رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية دخول شحنتي مواد غذائية «غير صالحة» عبر ميناء مصراتة الدولي، عبارة عن «حلوى ملبس» قادمة من اليونان، و«ويفر مغطى بالشوكولاتة» قادمة من إيطاليا.

وقال المركز إن رفض شحنة «الملبس» التي تبلغ 21 صندوقا، يرجع إلى «ارتفاع نسبة الزبيب المسكر عن الحد المسموح به»، حسب بيان نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

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ولفت البيان إلى أن شحنة الـ«ويفر» التي تبلغ عشرة صناديق، جرى رفضها بسبب «وجود إذابة وتغير في القوام».

يأتي هذا، في إطار الجهود التي يبذلها المركز لمكافحة الأغذية والأدوية غير الصالحة، عبر حملات تفتيشية على المحلات والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في المواني والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.

 

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