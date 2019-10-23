مركز الرقابة: اللون الغذائي «E120» يستخرج من الخنافس ويضر الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 02:07 مساء
جانب من حملات التفتيش التي يقوم بها مركز الرقابة على الأغذية والدواء. (صفحة المركز على فيسبوك).

قدم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عددا من النصائح والإرشادات لأصحاب المحلات والمواطنين، للتحذير من المنتجات الفاسدة والمغشوشة.

ووجه المركز إلى معلومات مهمة، منها ما يخص اللون الغذائي «E120» الذي يضاف إلى بعض الأغذية لإكسابها اللون الأحمر، موضحا أن استخراجه يتم من الخنافس، وأنه يحمل الأسماء:E120 - Red40 Carmins -Natural Red4- Vermeil، حسبما نقل على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

وأشار إلى خطورة هذا اللون وتسببه في حساسية لكثير من الأطفال، لافتا إلى أنه يضاف إلى اللحم المفروم والمشروبات والعصائر والنكتار واللحوم المعلبة والحلويات والزبادي وأغذية أخرى، بالإضافة إلى طلاء الاظافر وظلال العيون.

وشدد المركز على أن هذا اللون غير مسموح به في ليبيا وفق المواصفات القياسية المعتمدة، وكذلك في كثير من دول العالم منها السعودية والولايات المتحدة، مطالبا المواطنين بقراءة بيانات عبوة الغذاء جيدا قبل الشراء.

وقام المركز بحملات تفتيشية على عدد من المناطق خلال الساعات الأخيرة، منها في بلدية الشقيقة، حيث لوحظ وجوﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬا ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، وعدﻡ ﻭﺟﻮﺩ إذﻥ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ، وﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺻﺤﻴﺔ.

كذلك، قام موظفو المركز بجولة في نطاق بلديات منطقة الجفارة، وأوصوا بضرورة التركيز على أمان المراكز الصحية، ومتابعة الوضع في هذه البلديات بشكل دائم عن طريق المفتشين المعنيين.

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