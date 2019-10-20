وفد مجلس الدولة يبحث الأوضاع الليبية مع مسؤولين أوغنديين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 08:56 صباحا
المشري ورئيس الوزراء الأوغندي خلال لقاء في العاصمة الأوغندية كمبالا أمس السبت. (مجلس الدولة)

قدم وفد المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري شرحا عن مجريات الأحداث في ليبيا، وذلك خلال لقاءات مع عدد من المسؤولين في أوغندا أمس السبت.

والتقى الوفد مع رئيس الوزراء الأوغندي ومدير أعمال الحكومة روهاكانا روجوندا بالعاصمة الأوغندية كامبالا، حسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة. وبحث اللقاء ملفات التعاون المشترك بين البلدين، وآخر التطورات العسكرية والسياسية في ليبيا.

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كما التقى المشري مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي فيلمون ماتيكي. والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونائب مدير أعمال الحكومة في البرلمان الأوغندي الجنرال المتقاعد علي موسى، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية لشرق أفريقيا كيروندا كيفجينجا علي.

ويجري المشري، والوفد المرافق له جولة في عدد من الدول الأفريقية، إذ زار إثيوبيا الأسبوع الماضي وأجرى مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد فكي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وعدد من المسؤولين الإثيوبيين.

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