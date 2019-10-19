خلال لقائه المشري.. آبي أحمد يدعو الليبيين إلى الوحدة من أجل تحقيق السلام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 أكتوبر 2019, 02:34 مساء
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، (الإنترنت: أرشيفية)

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الليبيين إلى أن يكونوا أقوياء وموحدين من أجل تحقيق السلام، مشيرا إلى قلقه من تداعيات العدوان على طرابلس.

جاء ذلك، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أمس الجمعة، في أديس أبابا، حسب صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأبدى آبي أحمد استعداد بلاده دعم الاستقرار في ليبيا، من خلال المنظمات الدولية والإقليمية، كما دعا الليبيين إلى أن يكونوا أقوياء وموحدين من أجل تحقيق السلام.

وفاز رئيس الوزراء الإثيوبي، بجائزة نوبل للسلام للعام 2019، لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا، إذ استعاد البلدان العلاقات في يوليو 2018، بعد سنوات من العداء، وحرب حدودية استمرت منذ العام 1998 إلى العام 2000.

وهنأ المشري رئيس الوزراء الإثيوبي على فوزه بالجائزة، معربا عن إعجابه بالإنجازات التي تحققت منذ رئاسته الحكومة.

في سياق آخر، بحث المشري مع نائب وزير الخارجية الإثيوبي، هيروت زماني، أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل الحل السياسي في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس، داعيا إلى أهمية أن يكون لدول الاتحاد الأفريقي دور بارز في حل الأزمة الليبية.‎

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