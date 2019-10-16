ديوان المحاسبة بالبيضاء يوافق على توسعة محطة مياه خليج البمبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 11:24 صباحا

أكد ديوان المحاسبة الليبي بالبيضاء المصادقة على إجراءات توسعة محطة تحلية مياه البحر بخليج البمبة.

وصادق رئيس الديوان، عمر عبد ربه صالح، على إجراءات تعاقد الشركة العامة لتحلية المياه البحر بخليج البمبة سعة (3×10,000م/ يوم) على تنفيذ تقنية التبخير متعدد المراحل (كبس البخار MED-TVC)، حسبما أكدت صفحة الديوان على «فيسبوك»، أمس الثلاثاء، موضحة أن المصادقة على التعاقد تمت بناء على ما خلصت إليه لجنة فحص العقود بالديوان ومحضر اجتماعها.

وكانت مراسم توقيع مشروع تنفيذ توسعة المحطة جرت في أواخر أغسطس الماضي، ونصت على توريد وتركيب ثلاث وحدات تحلية بقدرة إنتاجية تبلغ 30 ألف متر مكعب يوميا.

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وبلغت القيمة الإجمالية للعقد 105 ملايين و723 ألف دينار، على أن يتولى التنفيذ الشركة العامة لتحلية المياه وشركة «فاتيك فاباج» النمساوية برعاية المجلس التسييري لبلدية أم الرزم، التي تعاني مع عدد من المناطق المجاورة لها من نقص مياه الشرب منذ سنوات طويلة بعد توقف محطة خليج البمبة التي أنشئت في العام 1983.

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