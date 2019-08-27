توقيع عقد مشروع توسعة محطة تحلية خليج البمبة ببلدية أم الرزم

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 06:55 مساء
مراسم توقيع عقد تنفيذ توسعة محطة خليج البمبة لتحلية مياه البحر ببلدية أم الرزم. (بوابة الوسط)

شهدت بلدية أم الرزم شرق ليبيا، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مشروع تنفيذ توسعة محطة خليج البمبة لتحلية مياه البحر الذي يتضمن توريد وتركيب ثلاث وحدات تحلية بقدرة إنتاجية تبلغ 30 ألف متر مكعب يومياً.

وقال مسؤول الإعلام ببلدية أم الرزم حمدي الشاعري لـ«بوابة الوسط» إن توقيع عقد مشروع تنفيذ توسعة محطة خليج البمبة «هو يوم تاريخي لسكان البلدية الذين يعانون من نقص مياه الشرب منذ فترة طويلة».

وأضاف الشاعري أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 105 ملايين و723 ألف دينار، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيجري تنفيذه لصالح الشركة العامة لتحلية المياه وستنفذه شركة «فاتيك فاباج» النمساوية برعاية المجلس التسييري لبلدية أم الرزم.

وتعاني بلدية أم الرزم والمناطق المجاورة لها من نقص مياه الشرب منذ سنوات طويلة بعد توقف محطة خليج البمبة لتحلية مياه البحر في البلدية والتي أنشئت عام 1983.

حضر مراسم التوقيع عضوا مجلس النواب الصالحين عبدالنبي وحمد البنداق ومدير الشركة العامة للتحلية بالحكومة الموقتة الناجي بوشناف ورئيس المؤسسة العامة للموارد المائية المهندس عوض الدرسي ورئيس المجلس التسييري لبلدية أم الرزم ونيس عوض.

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