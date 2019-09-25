رئيس بلدية بنغازي يتفقد مصنع الأسمنت في الهواري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 05:40 مساء
مصنع أسمنت الهواري

زار رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، اليوم الأربعاء، مصنع الأسمنت في الهواري؛ للاطلاع على سير العمل. 

وكان في استقباله رفقة مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة مصطفى الكزة، رئيس مجلس إدارة الشركة المشتركة لصناعة الإسمنت أحمد مصطفى بن حليم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الإسمنت الليبية، ومدير القطاع الفني ومديرو المصانع وبعض المسؤولين بالشركة.

وتفقد بوجواري عمل الأفران والطواحين ومحاجر الشركة، كما اطلع على ما أُنجز من أعمال خلال الفترة الماضية وخطة التطوير في المرحلة المقبلة؛ للوصول إلى الطاقات الإنتاجية المستهدفة، وذلك بعد توقف دام نحو خمس سنوات.

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وأعرب عن ارتياحه بالعمل المبذول، الذي يسهم في «توفير الإسمنت للمواطنين والمشروعات بالبلدية وباقي المدن».

يذكر أنه تم إغلاق المصنع في منتصف 2014 بسبب الاضطرابات الأمنية في المنطقة. وفي مارس 2016 دارت الحرب بين قوات الكرامة وقوات شورى بنغازي، حيث اتخذت الأخيرة من مصنع الأسمنت ملجأ لها، وتسببت المعارك في أضرار جسيمة بالمباني والمعدات، وتمكن الجيش بعد ذلك من السيطرة على المصنع وأعيد تشغيله في مارس الماضي.

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