القبض علي سارق شاحنة إسمنت في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 09:12 صباحا
المقيم المتهم بسرقة شاحنة أسمنت في طرابلس عقب القبض عليه. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على مقيم عربي في واقعة سرقة شاحنة أسمنت.

وأشارت المديرية إلى أن «أعضاء من قسم التحري وجمع المعلومات التابع الي مكتب البحث الجنائي طرابلس ألقوا القبض علي ( م.ط) فلسطيني الجنسية في واقعة سرقة شاحنة علي متنها خزان إسمنت».

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ونوهت إلى ضبط الشاحنة «أمام مغسلة (دار التوحيد) في جزيرة الغيران»، مشيرة إلى إحالة المتهم إلي المركز المختص لتحويله إلي النيابة العامة.

كان المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق ، فتحي باشاغا، طالب الجهات الأمنية التابعة للوزارة بضرورة التنبيه على «مأموري الضبط القضائي بضرورة التقيد بالحالات والضوابط والشروط المنصوص عليها في القوانين والتشريعات بشأن حالات القبض؛ حفاظًا على الحقوق والحريات العامة».

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