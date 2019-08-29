السراج يصدر أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة في المحاور باحتياجات العمليات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 04:39 مساء
اجتماع السراج مع رئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد علي الشريف. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (القائد الأعلى للجيش الليبي) فائز السراج «أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة في كافة المحاور بالاحتياجات التي تتطلبها العمليات» العسكرية، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وعقد السراج، اليوم الخميس، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن محمد علي الشريف بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس خصص لبحث تطورات الوضع الميداني في محاول القتال.

وقال المكتب الإعلامي إن اجتماع السراج والشريف جرى خلاله «مناقشة تطورات الوضع الميداني، وسير العمليات في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها والإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين مدينة غريان، وآليات التنسيق بين المناطق العسكرية لتأمين المنطقة الغربية بشكل عام».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» أن رئيس الأركان العامة الفريق محمد علي الشريف أكد من جهته «أن قوات الجيش الليبي والقوات المساعدة تحقق تقدما على مختلف المحاور».

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