قاعدة الوطية: الطائرة الليبية في تونس تتبع القيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 01:03 مساء
لقطة مثبتة من فيديو تداولته وسائل الإعلام للطائرة الحربية الليبية التي هبطت اضطراريًا في مدنين التونسية، 22 يوليو 2019، (الإنترنت)

كشفت قاعدة الوطية الجوية (غرب طرابلس، وجنوب الجميل قرب الحدود التونسية)، عن تفاصيل بشأن الطائرة الحربية الليبية التي هبطت اضطراريًا في تونس صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أن الطائرة من نوع «L-39»، وأقلعت من قاعدة براك الشاطئ الجوية (شمال سبها) التابعة للقيادة العامة قاصدة قاعدة الوطية، وفق بيان للقاعدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت إلى أن خلل فني في أجهزة الملاحة الجوية بالطائرة دفع قائدها، عقيد طيار فرج الصغير الغرياني، إلى الهبوط في تونس، منوهة إنه بحالة صحية جيدة.

واضطرت طائرة حربية ليبية إلى الهبوط في منطقة بين غزيل في ولاية مدنين التونسية، بعد تعرضها لعطل فني، وفق تصريحات مصدر أمني إلى وسائل إعلام تونسية.

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