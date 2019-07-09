طرابلس ومدن المنطقة الوسطى مهددة بانقطاع المياه اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 02:52 مساء

توقف ضخ المياه من الحقل الشمالي والجنوبي للنهر الصناعي نتيجة اقتحام مسلحين أمس الإثنين محطة تغذية الكهرباء بالنهر رقم 1، ما سيترتب عليه انقطاع المياه اليوم عن طرابلس ومدن المنطقة الوسطى. 

وكشف جهاز النهر الصناعي أن المسلحين أجبروا العاملين في المحطة على فصل التيار عن حقول آبار مياه الحساونة، والمطالبة بإعادة الكهرباء إلى مدن الجنوب، وفق بيان على صفحة الجهاز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناشد جهاز النهر الصناعي الجهات الأمنية والعسكرية بحماية حقول آبار مياه الحساونة، ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة؛ حفاظًا على استمرار الإمداد المائي.

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