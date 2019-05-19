«بركان الغضب» تتسلم مدرعات وأسلحة جديدة

صورة لمدرعات نشرها المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع فيسبوك السبت.

أعلن المكتب الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني، أن الحكومة دعمتها بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، «استعدادا لعملية موسعة يتم الإعداد لها» -حسب ما جاء في بيان مقتضب نشره المكتب عبر صفحته بموقع فيسبوك أمس السبت.

وذكرت وكالة رويترز أن عشرات المركبات المدرعة من طراز (بي.إم.سي كيربي) تركية الصنع وصلت إلى ميناء طرابلس.

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وأشارت الوكالة إلى أن متحدث باسم حكومة طرابلس قال هذا الشهر إن «الحكومة تتواصل مع تركيا للحصول على أي شيء يلزم لوقف الهجوم بما في ذلك الدعم العسكري والمدني».

واندلعت الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من شهر أبريل الماضي، بين القوات التابعة للقيادة العامة للجيش، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وأسفرت حتى 13 مايو الجاري عن مقتل 454 شخصًا وإصابة 2154 آخرين، حسب إحصائية منظمة الصحة العالمية.