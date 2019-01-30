خلال لقاء السفير بودي... باشاغا يطلب دعما أميركيا لوزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 08:30 مساء
لقاء باشاغا مع السفير بيتر وليام بودي القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا. (وزارة الداخلية)

طالب المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا خلال لقائه اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا السفير بيتر وليام بودي، بـ«دعم وزارة الداخلية في مجالات التدريب وتأهيل العناصر الأمنية التابعة لها».

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء بين باشاغا والقائم بالأعمال الأميركي جرى خلاله «مناقشة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني وخاصةً في مكافحة الإرهاب».

وأضافت الوزارة أن باشاغا أكد على ضرورة التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة،فيما أعرب القائم بالأعمال الأميركي «عن ارتياحه للمجهودات المبذولة من قبل وزارة الداخلية في المحافظة على الأمن والاستقرار في ليبيا».

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