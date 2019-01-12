تعطيل الدراسة الأحد بمدارس غريان لبرودة الطقس

صورة تداولها نشطاء تظهر تساقط الثلوج في غريان. (فيسبوك)

أعلن مراقب التعليم في بلدية غريان عمر شنقارو، اليوم السبت، تعليق الدراسة «استثنائيًّا» بكافة المدارس التابعة للمراقبة يوم غدٍ الأحد، بسبب برودة الطقس واحتمال سقوط ثلوج على المدينة، وفق ما نشرته صفحة المراقبة على «فيسبوك».

كما أعلن شنقارو «إلغاء الطابور الصباحي طيلة فترة موجة البرد حفاظًا على صحة أبنائنا التلاميذ»، وفق ما نشرته صفحة مراقبة التعليم ببلدية غريان.

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وتداول نشطاء، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر تساقط الثلوج على مدينة غريان غرب البلاد، اليوم السبت، جراء انخفاض درجات الحرارة الذي يتوافق مع منخفض جوي على أغلب المناطق الساحلية مع هطول أمطار وحبات البرد، وسقوط الثلوج على المناطق الجبلية، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن «تتأثر أغلب مناطق شمال ليبيا بامتداد لمنخفض جوي يتحرك شمال شرق المتوسط مدعومًا بتبريد في طبقات الجو العليا تنتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة إلى قوية»، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.