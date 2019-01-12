الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل

صور تداولها نشطاء لتساقط الثلوج في غريان. (فيسبوك)

تداول نشطاء، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر تساقط الثلوج على مدينة غريان غرب البلاد، اليوم السبت، جراء انخفاض درجات الحرارة الذي يتوافق مع منخفض جوي على أغلب المناطق الساحلية مع هطول أمطار وحبات البرد، وسقوط الثلوج على المناطق الجبلية، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن «تتأثر أغلب مناطق شمال ليبيا بامتداد لمنخفض جوي يتحرك شمال شرق المتوسط مدعوم بتبريد في طبقات الجو العليا تنتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة إلى قوية» وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

كما توقع المركز، في نشرته اليوم، سقوط أمطار «متوسطة إلى جيدة وتكون غزيرة على أغلب المناطق الساحلية تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا وحبات البرد واحتمالية سقوط الثلوج على المناطق الجبلية»، وتوقع أيضًا أن تتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال بين 10 و16 درجة مئوية ولا تتجاوز 8 درجة على المرتفعات الجبلية.

ونبه مركز الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضًا ملحوظًا «أثناء الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق»، لافتًا إلى أنها ستصل إلى الصفر المئوي على المرتفعات الجبلية، بينما يميل الطقس للاستقرار النسبي على أغلب مناطق الوسط والجنوب نتيجة تأثير المرتفع الجوي الذي يتمركز على الجزائر.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح على مناطق الجنوب الغربي بين 10 و15 درجة مئوية، وعلى مناطق الجنوب الشرقي بين 20 و24 درجة، وتميل للانخفاض أثناء الليل والصباح الباكر.