«الهروج» تعلن البدء في إعادة تأهيل حقل الغاني

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 03:24 مساء
صنع الله خلال اجتماع مع مجلس إدارة شركة الهروج. (مؤسسة النفط)

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية، اليوم الإثنين، بدء إعداد الخطط والدراسات لإعادة تأهيل حقل الغاني بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة من إغلاقه، مشيرة إلى مباشرة المرحلة الثانية من تطوير حقل آمال.

جاء ذلك خلال اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الهروج للعمليات النفطية لعرض نشاط الشركة للعام 2018 وبرامج العمل للعام 2019، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي.  

وأكد رئيس لجنة إدارة الهروج، عبدالوهاب النعمي، أن الشركة بدأت في إعداد الخطط والدراسات لإعادة تأهيل حقل الغاني وتقييم إعادة تأهيل حقل الناقة لإمكانية إعادة وضعه على الإنتاج. 

وفي السادس من مارس العام 2015 أغلقت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية حقل الغاني، وخربت عددًا من محتويات الحقل وتسببت في أضرار كبيرة به.

ويقع حقل الغاني جنوب حقل الظهرة بحوالي 75 كلم وشمال مدينة زلة في حدود 60 كلم.

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