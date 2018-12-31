حالة الطقس في وداع 2018

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر أغلب مناطق البلاد، اليوم الإثنين، (آخر أيام العام 2018) بامتداد مرتفع جوي يعمل على استقرار الطقس.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى تأثر مناطق الشمال اعتبارًا من يوم غد بمنخفض جوي مصحوب بتقلبات جوية ينتج منه تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون جيدة أحيانًا مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق، خصوصًا مناطق الشمال الشرقي، وتسبب تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 مئوية على المرتفعات الجبلية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا آخر الليل والصباح الباكر، خصوصًا على المرتفعات الجبلية ومناطق الجنوب.

